Аркуш А4 вже в чотири рази дорожчий за 1 рубль, – Ходорковський

Наразі курс російського рубля в пав настільки, що вигідніше відкладати папір для принтера. Адже один аркуш формату А4 в 4 рази дорожчий, ніж те, що вважають валютою на Росії.

Таким спостереженням щодо вартості паперу в тоталітарній державі поділився російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Для підтвердження своїх слів чоловік написав розрахунки.

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Чоловік вказав, що пачка паперу в магазині зараз коштує 2 тисячі рублів. Мовиться про упаковку, де 500 звичанісіньких аркушів для принтера.

Тобто сказати, що Путін перетворив рублі та російські акції на папір – образа для паперу,

– підсумував Ходорковський.

Проте цікавіше не лише те, що А4 в чотири рази дорожчий за рубль. Також такі листи вже коштують і більше, ніж акція Ощадбанку на біржі Лондона.



Твіт Михайла Ходорковського про папір / Скриншот

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