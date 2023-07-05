Керував тітушками на Майдані: у Росії на створенні "батальйону" засвітився авторитет з Горлівки

Так званий "авторитет" з Горлівки, що на Донеччині, Армен Саркисян засвітився у Москві під час так званої "церемонії благословення" вірменського батальйону "Арбат".

Останній створили для відправки на війну в Україні. Так звана "церемонія" пройшла у Вірменській апостольській церкві. В останній також "благословляли" відомий звірствами в Грузії вірменський батальйон імені Баграмяна.

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Що робить горлівський "авторитет" в Москві

З 24 лютого 2022 року Саркисян-Горлівський займається мародерством й "віджимом" підприємств на захоплених окупантами районах України,

– мовиться в повідомленні.

Вже з осені 2022 року, за даними української розвідки, йому доручили бути "смотрящім" за в'язницями як на окупованих територіях України, так і в самій Росії.



Саркисян створив нову ПВК для війни в Україні

Основним завданням на цій "посаді" було створення нової "приватної військової компанії". Її спонсором виступав прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був присутній на "благословінні".

Карапетян є власником компанії "Ташир холдинг", яка пов'язана з "Газпромом". До компанії також входять "Електричні мережі Вірменії".



Спонсором створення батальйону є Самвел Карапетян (виділений зліва)

Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проєкту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер". "Новобранців" для ПВК набиратимуть в саме місцях позбавлення волі,

– пояснювала розвідка.

Тітушки Саркисяна вбили журналіста В'ячеслава Веремія

Армен Саркисян в Україні перебуває в розшуку як один з організаторів убивств на Майдані під час Революції Гідності.

Тоді організовані ним банди нападали та вбивали людей. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, за яке згодом засудили Юрія Крисіна, здійснила саме група Саркисяна,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, Головне управління розвідки Міноборони України пояснювало, що Саркисян:

кримінальний авторитет з Горлівки;

близький до сім'ї президента-втікача Віктора Януковича;

пов'язаний ще з одним кримінальником – Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський).

Детальніше про це – читайте за посиланням.