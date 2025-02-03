Армен Саркісян, якого підірвали у Москві, помер у лікарні, – росЗМІ

Проросійський діяч був підірваний зранку 3 лютого в Москві. Тепер російська преса пише, що він помер, не приходячи до тями.

До того писали, що він у реанімації та перебуває у комі. Лікарі ампутували йому ногу. 24 Канал зібрав деталі.

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Як загинув Армен Саркісян і чим відомий

Довкола підриву в ЖК "Алые паруса" було багато суперечливої інформації. Телеграм-канали та офіційні ЗМІ наводили різні дані щодо поранених. І то підтверджували, то спростовували смерть Саркісяна. Наприклад, Інтерфакс, який першим написав про смерть, потім уточнив, що чоловік у реанімації. Деякі канали твердили, що тіло під завалами.

Комплекс, де підірвали Саркісяна: гелікоптер забирає поранених

На відео можна добре роздивитися елітний московський комплекс, де живуть Анна Сєдокова і Дана Борисова. Можна тільки уявити, скільки камер і охорони там було. До того ж Саркісян мав власну охорону. Сусіди кажуть, що охоронці працювали позмінно.

Але це не врятувало його від вибуху. До приїзду швидкої місцеві намагалися зупинити кров, але Саркісяна забрали в реанімацію. Де він і помер від множинних поранень, не приходячи до тями. За іншою інформацією, фатальною стала рана в області серця.

Цікаво, що Саркісян винаймав житло, а не жив у власній квартирі.

Слідчі вважають, що ті, хто вбив Саркісяна, теж орендували житло в цьому ЖК, щоб не привертати зайву увагу. І готували замах близько місяця.

Одразу після вибуху стало відомо, що слідчий комітет Росії порушив справу. Тоді кваліфікацію не назвали, тепер відомо, що це замах на вбивство двох і більше осіб, убивство суспільно небезпечним способом, незаконний обіг зброї. Правоохоронці запевнили, що відрядили найбільш досвідчених слідчих. Жителів будинку вони вивезли автобусами, а територію закрили.

Армен Саркісян народився у Вірменії, в юності переїхав на Донбас – у Горлівку. У 2014 році він відправляв "тітушок" у Київ і на Євромайдан у Донецьку. Коли Росія створила "ДНР", він став очолювати федерацію боксу цього псевдоутворення. І розжився захопленими активами.

Зверніть увагу! Разом із Саркісяном загинув один з охоронців, поранено колишнього охоронця Януковича Шкрябатовського та фігуранта "Миротворця" Каспіровича.

В інтерв'ю пропагандистам Саркісян твердив, що Україна нав'язувала українську мову та виганяла монахів із церков. Тоді йому стало нібито зрозуміло, що буде війна. І у вересні 2022 року він створив "Армянский батальон" (АрБат).

В Україні Саркісян був у базі "Миротворця" та в розшуку як організатор убивств на Майдані.

За даними Сергія Лещенка, за Януковича Армен Саркісян очолював силове крило Юри Єнакіївського – депутата від Партії регіонів та соратника Віктора Януковича.

У листопаді 2022-го ГУР повідомило, що Саркісяна призначили "смотрящим" за в'язницями на всій Росії та на тимчасово окупованих територіях.