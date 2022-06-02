Армія Білорусі отримала з Росії сучасні озброєння та техніку

Росія продовжує використовувати Білорусь у своїх цілях. Зокрема, ворог оснащує окремі підрозділи білоруської армії сучасними зразками озброєння та військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, звітуючи про актуальну ситуацію на Волинському та Поліському напрямках.

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У Генштабі ЗСУ зазначили, що наразі триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил Білорусі сучасними зразками озброєння та військової техніки.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни,

– додали у Генштабі.

Білоруси не хочуть воювати проти України

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що ще у березні 2022 року понад 60% військових Білорусі відмовились наступати на Україну.

"У березні був наказ готуватись до втручання, але білоруські військові категорично відмовилась", – зазначив Арестович.

Він пояснив, що військовослужбовці збройних сил Білорусі не хочуть воювати за інтереси російського президента Володимира Путіна. Крім того, білоруські військові не готові воювати проти України.

За словами радника очільника ОП, понад 60% відмовились від наступу на Україну тоді, коли Росія нібито мала шанс захопити Київ. Зараз, коли росіяни не мають жодного шансу отримати перемогу навіть на Сході, білоруси відмовлятимуться ще активніше. Цікаво! Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко керує державою набагато довше, ніж Володимир Путін Росією. Тому, на думку Арестовича, переграти його не так легко. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко керує державою набагато довше, ніж Володимир Путін Росією. Тому, на думку Арестовича, переграти його не так легко.

Чи вступить Білорусь у війну: що каже Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов українська влада цілком розуміє, що зараз відбувається на території Білорусі.

"Ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення, вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", – додав Данілов.

Зазначимо, що мовиться про то те, що росіяни розмістили у Білорусі оперативно-тактичну ракетну зброю – "Іскандери" – за 50 кілометрів від кордону України.

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