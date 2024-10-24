"Армія та бізнес – взаємозалежні": експерт з нацбезпеки про загрози через призупинку бронювання

Тривале блокування бронювання критично важливих для бізнесу працівників швидко призведе до погіршення фінансування та припинення волонтерської підтримки Сил оборони, а також зменшення доходів до бюджету країни.

Про це виданню "Телеграф" заявив експерт з нацбезпеки, радник міністра внутрішніх справ у 2014 – 2021 роках Валерій Поцелуйко, коментуючи рішення уряду призупинити процедуру бронювання до 15 листопада 2024 року.

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Підтримка армії сьогодні значною мірою базується на податках та фінансовій спроможності бізнесу. Армія та бізнес – взаємозалежні. Підприємства розглядають можливість зупинки через непрогнозованість у питанні бронювання. Вже маємо сигнали від військових частин щодо ризику згортання прямої допомоги від бізнесу,

– відзначив Валерій Поцелуйко.

За його словами, тому тривале блокування бронювання може стати ударом з тилу по обороноздатності та національній безпеці України.

"Тому сьогодні критично важливо віднайти збалансоване рішення, а поки його шукають, автоматично продовжувати бронювання", – резюмував експерт.