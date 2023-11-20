На дистанції зможемо перегнати Росію, – Федоров сказав, скільки БпЛА Україна випускає на місяць

В умовах повномасштабної війни Україна продовжує виробництво власних дронів. Цікаво, що на дистанції наша держава може не лише наздогнати, а й перегнати країну-агресора.

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій". Про це посадовець повідомив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

До речі, раніше Армія дронів установила абсолютний рекорд: скільки російської техніки знищили за тиждень

Україна виробляє десятки тисяч дронів

За словами Федорова, у нашій державі є конвеєрне виробництво тисяч і навіть десятків тисяч "деяких категорій" дронів. Однак, детальна інформація засекречена.

Такі речі ми не можемо висвітлювати, перебуваємо на іншому етапі розвитку. Росіяни багато років вкладалися в ринок БПЛА, ми почали розвивати лише рік тому. Зараз у нас ринкова економіка, з'являється безліч компаній, на дистанції ми зможемо не лише наздогнати, а й перегнати Росію,

– підкреслив міністр.

Також прем'єр розповів, що саме потрібно для збільшення випуску дронів. Зокрема, ринок, підтримка Заходу, інвестиції та розвиток науки.

"Все це дозволить збільшити кількість безпілотників. Поки ринок вибухає, нам потрібно посилювати енергію дерегуляцією ринку", — наголосив Федоров.

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