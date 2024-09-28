Армія Ізраїлю оголосила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли

Напередодні ЦАХАЛ завдав удару по штаб-квартирі "Хезболли" у столиці Лівану. Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію лідера угруповання Хасана Насралли.

Про це повідомляє газета The Times of Israel. До цього ходили чутки про його загибель, водночас деякі ЗМІ запевняли, що він живий.

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ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію Насралли

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що лідера терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Насраллу вбили під час вчорашнього авіаудару по Бейруту. Як пише видання із посиланням на заяву ЦАХАЛ він помер не сам.

Зазначається, що разом із Насраллою був також убитий командир так званого Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та інші командири. Насралла став мішенню в головній штаб-квартирі "Хезболли" в південному передмісті Бейрута, оплоті угруповання, відомому як Дахія.

Згідно з оприлюдненою інформацією, штаб знаходиться під землею, під житловими будинками в Дахії.

Удар було завдано, коли верхівка "Хезболли" перебувала у своїй штаб-квартирі та займалася координацією терористичної діяльності проти громадян Держави Ізраїль,

– кажуть у ЦАХАЛ.

До слова, за останні тижні Ізраїль ліквідував більшу частину найвищого керівництва терористичної групи "Хезболла". ЗМІ писали, що ціллю ізраїльського удару по Бейруту був саме лідер "Хезболли".