Є ознаки, що солдати КНДР були вбиті або поранені на Курщині, – Пентагон

Пентагон каже, що північнокорейська армія зазнала серйозних втрат на Курському напрямку. У США знайшли ознаки того, що солдати з КНДР були вбиті та поранені на заході Курщини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SkyNews. Раніше у мережі з'явилися кадри із вбитими північнокорейцями на війні.

Дивіться також Кремль мовчить про втрати військових КНДР у Курській області

Реальної кількості втрат армії КНДР невідомо

"Ми дійсно оцінюємо, що північнокорейські солдати брали участь у боях в Курській області. У нас є ознаки того, що вони зазнали втрат, як убитими, так і пораненими", – сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Однак він додав, що у нього немає подробиць щодо кількості втрат КНДР.

Нагадаємо, що у мережі у неділю, 15 грудня, з'явилися кадри вбитих російських та північнокорейських солдатів на Курщині. Військові кажуть, що це наслідки суботніх штурмів.

На фото видно щонайменше 22 тіла ворожих солдатів, але у Центрі протидії дезінформації зауважили, що реальні втрати армії КНДР на Курщині є значно більшими.

Адже російське командування кидає їх у бої без бронетехніки. Вони накопичуються в посадках, а потім йдуть штурмувати вузькі ділянки фронту з кількох напрямків одночасно.