Росія хоче залучити десятки тисяч солдатів КНДР: Зеленський сказав, як використає їх Путін

Росія заручилася підтримкою армії КНДР та відправила частину північнокорейських військовослужбовців воювати проти України. У планах Кремля – залучити десятки тисяч солдатів Кіма.

Президент Зеленський розповів, як їх збирається використати ворог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави японському виданню Kyodo News.

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Армія КНДР для Путіна – гарматне м'ясо

Володимир Зеленський передбачає, що в майбутньому на фронт буде відправлено ще багато північнокорейських солдатів.

"Беззаперечно, що президент Росії Владімір Путін використовуватиме їх як гарматне м'ясо", – передає видання думку Зеленського.

Так кремлівський диктатор хоче зменшити втрати власної армії.

Він намагається залучити ще десятки тисяч додаткових солдатів з КНДР, а тому "добре ставиться до відправлених військ".

Що може мати більше значення в довгостроковій перспективі, … так це те, що північнокорейські солдати будуть навчені російськими військовими в реальних умовах війни, оскільки вони прагнуть отримати знання про сучасну війну, наприклад, як використовувати безпілотники та інші новітні технології,

– заявив президент України.

Він також попередив, що це може серйозно вплинути на Азію та інші країни, якщо до КНДР повернеться "таке ноу-хау".