Армія мародерів: росіяни "звільнили" полиці магазинів на Херсонщині собі у вантажівки

На Херсонщині мародери продовжують грабувати полиці українських магазинів. Продукти вивантажують собі у вантажівки, а на обурення місцевих стріляють у повітря.

Звільняють магазини буквально

Херсонський депутат Віталій Богданов поіронізував з окупантів, мовляв, така спецоперація росіянам під силу.

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Без змін у Херсоні – хоробрі воїни "братського народу" продовжують звільняти наші магазини буквально,

– написав депутат.

Та додав, що вчора ввечері, 20 березня, російська армія провела блискучу "військову операцію" в селі Текстилені: рішуче і сміливо перенесли бандерівські полиці, їжу, алкоголь, сигарети у вантажівку.

Мародерство уже стало звичним для російських солдатів

За словами депутата, на обурення місцевих "безстрашні" солдати стріляли з автоматів, але втрат живої сили та техніки не було.

Депутат також опублікував відповідні фото та відео пограбування.

Раніше журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек в ефірі 24 каналу розповів, що влада України отримує багато повідомлень про випадки мародерства серед окупантів. Це пов'язано з тим, що окупантам сказали, щоб вони самостійно забезпечували себе продовольством, паливом й іншими речами, які їм необхідні.

Окупантам сказали, щоб вони самі шукали харчі – дивитись відео