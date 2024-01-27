Україна хоче знищити Чорноморський флот за допомогою армії дронів, – ЗМІ

Україна прагне ввести в бій цілу армію підводних дронів, щоб домінувати в Чорному морі. Для цього планується використовувати проєкт під назвою FURY – "перший український роботизований флот".

За останні місяці українська армія неодноразово успішно атакувала морськими дронами Чорноморський флот Росії, однак російський флот вчиться їм протидіяти. Видання Naval News повідомило, що українська сторона збирається використовувати проєкт FURY для розгортання підводних дронів, які зможуть атакувати кораблі російського Чорноморського флоту ворога.

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В чому особливість проєкту FURY

Журналісти зазначили, що особливість проєкту FURY полягає в тому, що його автори не намагаються створити абсолютно новий підводний безпілотник. Українська модель буде зроблена на базі вже наявних західних підводних БпЛА.

Створювати такі дрони значно складніше, ніж надводні кораблі.

Однак підхід проєкт FURY полягає в партнерстві з досвідченим західним виробником таких дронів і, по суті, в озброєнні існуючої платформи. Це значно знижує ризик розробки і повинно привести до створення набагато більш здатної платформи, ніж якщо починати з нуля,

– пише Naval News.

У чому перевага підводних дронів

Автономні підводні дрони мають низку переваг. Зокрема раптовість, скритність і виживання. Вони, ймовірно, значно дорожчі нинішніх безекіпажних дронів, які Україна вже використовує. Однак вони будуть багаторазовими, а що означає економнішими в довгостроковій перспективі.

Також вони не вимагають такої кількості матеріально-технічних засобів і персоналу, як звичайні підводні човни.

Ба більше переобладнані підводні дрони зможуть нести автономну зброю, таку як міни або торпеди, або навіть ракети, які запускаються з підводного човна. Також на них можна буде встановити цілий ряд датчиків, тож крім атаки вони зможуть виконувати розвідувальні завдання.

Як морські дрони допомагають Україні

Експерти відзначають, що завдяки морським дронам Україні вже вдалося переломити ситуацію на Чорному Морі.

Наразі найшвидший об'єкт у Чорному морі – "Мамай". Цей дрон здатний розвивати швидкість у 110 кілометрів на годину, завдяки чому може маневрувати під шквальним вогнем ворога та торкнутися спусковим механізмом до борта.

Також Україна має вже відомий всім "Sea Baby", який атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.