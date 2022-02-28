"Армія Росії, йди на х*й": Вірастюк пригрозив російським військовим

Володар титулу найсильнішої людини світу 2004 року Василь Вірастюк розповів, що чекає на російських окупантів в Україні.

У своєму відеозверненні Вірастюк подякував українським захисникам та учасникам тероборони міст.

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Він наголосив, що Україна вірить у них та їхню потужність і силу. Водночас Вірастюк звернувся до російських окупантів.

Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на х*й! А російським гидотам хочу сказати, що ви буде повертатися додому м’ясом і потрапите відразу в пекло, тому що раю вам не бачити,

– сказав Вірастюк.

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Додамо, що нещодавно радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що російські окупанти не загрожують великим містам України. З ДРГ вправно працює наш сектор безпеки.

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