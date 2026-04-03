Серед трійки лідерів: яке місце посіла Україна у рейтингу найбільших армій світу 2026 року

Аналітики підрахували, що чисельність української армії у 2026 році сягнула 5 мільйонів військових. Очолюють рейтинг Бангладеш та В'єтнам.

Повний список з урахуванням активних військ та резерву опублікували в GlobalFirepower.

Яка чисельність найбільших армій?

Аналітики виділили два підходи до формування сил армій. Зазначається, що загальна чисельність показує мобілізаційні можливості країни, тоді як активні сили визначають негайну бойову готовність.

Рейтинг 2026 року очолило військо Бангладешу. Його загальна чисельність перевищує 7 мільйонів людей. З них переважна більшість – резерв та воєнізовані формування.

Друге місце посів В'єтнам з армією у 5,75 мільйона військових.

А ось Україні дісталось третє місце. За даними аналітиків, армія країни налічує 5 мільйонів військових, 900 тисяч з яких – на дійсній службі.

Рейтинг найбільших армій світу 2026 / Скриншот з Visual Capitalist

З огляду на кількість чинних військових, лідером залишається Китай із близько 2 мільйонами осіб. Далі йдуть Індія, Росія та США.

Аналітики кажуть, що стратегії формування різняться між країнами. Наприклад, Південна Корея та Тайвань утримують резерви через напруженість у регіоні. Водночас Ізраїль має високомобілізовану систему резерву армії, яку швидко можна активізувати.

