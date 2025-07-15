Зміна місця служби в додатку Армія+: як військовим перевірити можливість переведення
- Військовослужбовці можуть дізнатися про можливість переведення в іншу частину через інтерактивну інструкцію в застосунку Армія+.
- Інструкція включає тест із запитаннями про службу, офіцерське звання та придатність до бойової служби, після чого надається план дій або причина неможливості переведення.
Завдяки інтерактивній інструкції на сайті застосунку Армія+ військовослужбовці можуть дізнатися, чи дозволено їм переведення в іншу частину. Це невеликий тест із запитаннями.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Як змінити місце служби в Армія+?
У застосунку Армія+ доступна інтерактивна інструкція, яка дозволяє дізнатися, чи дозволено військовим переведення в іншу частину. Для цього військовослужбовці мають пройти невеликий тест із запитаннями перед початком процесу переведення. Серед них:
- Скільки вже відслужили в поточній частині?
- Який тип у цієї частини ?
- У яку частину є бажання перевестися?
- Є придатність до бойової служби за висновком ВЛК чи ні?
- Є офіцерське звання чи ні?
Зміна місця служби в Армія+ / Фото Генштабу
Якщо переведення можливе – з'явиться покроковий план, що треба зробити для переведення. Окремим пунктом буде вказано, чи потрібне додаткове погодження командира. Якщо переведення неможливе – зазначатиметься причина, чому це неможливо зробити на цей час.