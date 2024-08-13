Вдарили у серце паперової армії: які функції вже доступні й незабаром будуть в застосунку Армія+

Минулого тижня в Україні почав працювати новий застосунок для військових – Армія+. Нині в ньому вже пройшли авторизацію понад 50 тисяч військових, а військові частини почали обслуговувати електронні рапорти.

В етері телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, які функції нині доступні в застосунку, а що – планують запровадити найближчим часом. Так, одним з найголовніших запитів від військових була можливість створення електронних рапортів, передає 24 Канал.

До теми Як авторизуватися у застосунку Армія+: відеоінструкція

Які функції доступні в Армія+ і що з'явиться у майбутньому

Черногоренко розповіла, що перед тим, як запускати в роботу застосунок Армія+, Міноборони провело сотні консультацій, співпрацювало з військовими, щоб дізнатися про їхні потреби й опитало близько 60 тисяч військовослужбовців. Й основна мета застосунку полягає у тому, щоб військові могли займатися службою, а не паперами. За словами заступниці міністра оборони, військовим варто фокусуватися на виконанні бойових завдань, а не займатися оформленням паперових документів.

Ми хочемо полегшити службу наших захисників, і прагнемо радикально трансформувати взаємовідносини між солдатом, командиром, державою і створити екосистему послуг, в центрі якої український військовий. І ми це будемо робити через прозорий зворотний зв'язок,

– наголосила Черногоренко.

До прикладу, заступниця міністра оборони розповіла, що військовий може у застосунку направити електронний рапорт на відпустку. Його можна сформувати усього у 2 кліки, електронний документ не загубиться серед купи паперів командира, а також його не треба підписувати. Загалом, електронний рапорт можна оформити усього за 2 хвилини.

Нині користуватися застосунком Армія+ можуть військові Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Однак у майбутньому Міноборони планує масштабувати застосунок на всі Сили оборони.

Загалом, нині в Армія+ доступні 11 видів рапортів, які можна подавати онлайн. Якщо якісь рапорти є незрозумілими для військових, то у застосунку є підказки для користувачів.

Рапорти – це найбільш очікувані документи для військових. Ми провели опитування, за результатами якого зрозуміли, що це закриє більш ніж половину запитів наших військових. Фактично, ми вдарили в саме серце паперової армії,

– зауважила Черногоренко.

Також у застосунку планують запустити навчання для військових. Черногоренко наголосила, що Міноборони прагне зробити цей процес сучасним і дистанційним. Ба більше, ця функція у майбутньому дозволить навчатися навіть військовим на лінії бойового зіткнення.

Наступний важливий крок, над яким працює Міноборони – створення повноцінного бойового посвідчення у застосунку. Воно буде прирівнюватися до паперового, матиме власний Qr-код. Щодо наступних функцій, які будуть у застосунку, Черногоренко повідомила, що про них буде відомо після спільної роботи з урядом, Генштабом ЗСУ та військовими.

. На сьогодні у застосунку Армія+ успішно пройшли авторизацію понад 50 тисяч військових. 80 військових частин вже почали обслуговувати електронні рапорти.