В Україні офіційно запустили застосунок Армія+: які його переваги та функції

Володимир Зеленський презентував новий мобільний застосунок для військовослужбовців Армія+. Він має на меті спростити адміністративні процеси та зменшити паперову бюрократію.

Застосунок розпочне роботу з базовими функціями і поступово буде доповнюватися новими можливостями. Зеленський підкреслив, що новий додаток сприятиме підвищенню ефективності армії.

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Який функціонал у Армія+

8 серпня відбулася презентація нового мобільного застосунку для військовослужбовців під назвою Армія+.

Сьогодні ми робимо крок до сучасності. Крок до ефективності. Те, що посилює всю нашу армію, бо посилює кожного командира, і згодом – кожного воїна нашої армії,

– зазначив Зеленський.

Згідно з його словами, застосунок Армія+ розпочне свою роботу сьогодні, 8 серпня, і буде поступово доповнюватися новими функціями.

В Україні запустили застосунок Армія+: дивіться відео

"Стартує він із базових функцій. І будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу – електронні рапорти. Коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години та дні. Також буде Армія ID. Та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів", – поділився президент.

Зеленський також зазначив, що мета застосунку полягає в тому, аби звільнити українську армію від "застарілої, нікому не потрібної бюрократії та заповнення паперів".

На наступних етапах розвитку Армія+ у застосунку мають з’явитися нові функції, які включатимуть соціальні та комунікаційні потреби на службі.

Також у новому застосунку від Міноборони для надійної комунікації між воїнами є захищені чати.

Зверніть увагу! Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.