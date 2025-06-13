В армії Ізраїлю заявили, що атакували "найбільший об'єкт збагачення ядерного урану" в Ірані

У п'ятницю, 13 червня, іранські території зазнали повітряної атаки з боку армії Ізраїля. Зокрема, уражено "найбільший об'єкт збагачення ядерного урану".

Він розташований у місті Нантанз. Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо про ураження

В Ізраїлі переконують, що завдали "значної шкоди" великому об'єкту зі збагачення ядерної енергії, який нібито слугував так званому Корпусу вартових ісламської революції для просування його військової ядерної програми.

Ми атакували цей підземний об'єкт та інші важливі об'єкти інфраструктури на цьому місці,

– переконує речник ЦАХАЛу.