Армії потрібна модерна зброя, а не радянська, і ми в цьому переконали партнерів, – Резніков

Україна починає отримувати від західних партнерів значно більше сучасного озброєння, з яким вдасться ефективніше воювати проти російських загарбників. Правда до цього довелося докласти чимало зусиль.

З першого дня війни Україна просила надати партнерів більше сучасного озброєння. Однак більшість західних країн на це реагували доволі мляво. Одна з причин – там не вірили, що українці зможуть довго протистояти російській армії.

"Наші партнери не вірили, що Україна може перемогти. Дехто вважав, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли у генштабі Кремля. Але коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здати рідної землі, вони зрозуміли, що ми будемо боротися до останнього", – розповів міністр оборони України Олексій Резніков ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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За його словами, українська влада ще з середини березня переконувала ці країни надавати сучасне озброєння, а не радянське.

Українська армія – потужна, сильна, але вона буде ще сильніша, якщо вона буде воювати сучасною модерновою зброєю. Це і артилерія, і засоби далекого ураження, і танки, бронетехніка, літаки,

– наголосив Олексій Резніков.

Тож довелося посилити тиск на інші держави за участі президента Володимира Зеленського та вищого керівництва держави.

"Ми почали тиснути на кожному рівні. І цей злам відбувся, Філософія змінилася. І ми починаємо отримувати артилерію 155 калібру від Сполучених Штатів, Франції та інших партнерів. І на сьогодні наші артилеристи вже вчаться, це ні для кого не секрет, у відповідних місцях. Це стосується і танкістів та інших фахівців", – розповів міністр оборони.

Така зміна у озброєнні значно змінить і картину війни, переконаний очільник Міноборони.

"Тепер ми можемо наносити ураження не на 20 кілометрів, а на 40 кілометрів, наприклад", – наголосив Олексій Резніков.

Та на цьому не варто зупинятися. І продовжувати тиснути, переконаний Олексій Резніков. Адже західні країни можуть втомитися від війни, тож їх слід "постійно тримати в тонусі".

"Головне, що вони починають розуміти – посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися посиленням України. Бо саме ми стоїмо на тій стіні, на якій боронять від орків весь цивілізований світ", – відзначив Олексій Резніков.

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