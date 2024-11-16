Через масштабні втрати на війні у російській армії зростає дефіцит молодших офіцерів, – ГУР

Росія щоденно продовжує тисячами втрачати на війні в Україні своїх військовослужбовців. Через ці масштабні втрати у ворожій армії зростає дефіцит молодших офіцерів.

Тому у Росії розпочалася "муштра погоничів". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

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У російській армії поглиблюється кадрова криза

Через втрати серед офіцерів молодшої ланки Росія робить чергові спроби розширити об'єми їхньої підготовки.

"На базі цивільних вищих навчальних закладів держава-агресор створює центри військової підготовки, де мають проводити базовий вишкіл командирів взводів, артилерійських батарей та заступників командирів рот. ️Молодший офіцер ворожої армії виконує передусім функцію погонича піхоти на штурм безпосередньо на полі бою, що і пояснює високий рівень втрат і, як наслідок, гострий дефіцит лейтенантів на Росії", – розповіли у ГУР.

У розвідці також додали, що російське військове керівництво розпочало налагоджувати механізм вишколу і безперебійного постачання молодших офіцерів на фронт в Україну ще у 2022 році.

У Росії були плани до кінця 2024 року запустити 33 нові центри військової підготовки. І це при тому, що там уже налічувалося до майже сотні наявних. ️

Чергова активізація вождів у Москві вимуштрити ще більше свіжих лейтенантів свідчить, що кадрова криза командного складу російської окупаційної армії поглиблюється,

– зауважують у ГУР.