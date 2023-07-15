Упав з 8 метрів: у Кривому Розі на "Арселорі" загинув робітник

У Кривому Розі на металургійному комбінаті "АрселорМіттал" загинув співробітник. За попередньою інформацією, чоловік впав з конструкції.

Інформацію про трагедію місцевому виданню підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції. Усі деталі наразі встановлюються.

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Робітника знайшли у цеху

За попередніми даними, співробітника підприємства знайшли мертвим у доменному цеху. Ймовірно, чоловік впав з конструкції заввишки 8 метрів.

На жаль, врятувати співробітника не вдалося. Він загинув на місці до приїзду швидкої.

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Редакціянамагається зв'язатися з Головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області, аби дізнатися подробиці трагедії.