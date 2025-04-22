Ракети, снаряди та інше: що могли зберігати на 51 арсеналі ГРАУ, який злетів у небо в Росії

У Володимирській області на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії пролунали вибухи. Цей об'єкт є важливим у питанні забезпечення російської армії та логістики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Там вказали, яке озброєння могло перебувати на території об'єкта. Зауважимо, що арсенал розташований за понад 500 кілометрів від кордону з Україною.

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Що зберігали на арсеналі

Згідно з даними з відкритих джерел, 51-й арсенал ГРАУ, розташований на схід від Москви, під містом Кіржач у Володимирській області, має площу близько 3,5 квадратних кілометрів і розташовний за 530 кілометрів від кордону з Україною.

У звіті за 2024 рік зазначається, що 51-й арсенал був серед одержувачів військового вантажу, перевезеного з Білорусі до Росії. Хоча повідомлена кількість для даного конкретного випадку була відносно невеликою (7 вагонів), ця інформація додатково підтверджує функцію арсеналу, як пункту призначення в рамках російської військової логістичної мережі, навіть під час війни,

– ідеться у повідомленні.

ЗМІ пишуть, що задокументоване отримання відповідного вантажу надає конкретне свідчення активної участі 51-го арсеналу у логістичному ланцюжку постачання, що підтримує російські збройні сили під час війни в Україні, і має оперативне значення.

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер","Точка-У", "Кинджал", боєприпаси до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".

До слова, нещодавно Сили оборони завдали удару по важливому підприємству в Курській області, яке спеціалізується на виготовленні підшипників. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої сягнула 10 тисяч квадратних метрів.