Арсенал у Балаклії підірвали не з російського безпілотника: висновки слідчої комісії

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів у Балаклії (далі – ТСК) підготувала свій перший звіт. У документі нардепи, зокрема, ставлять під сумнів застосування безпілотників для підриву арсеналу. Натомість переконують, що сховище боєприпасів підірвали з землі.

Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Парламентар підкреслив, що сховище боєприпасів у Балаклії було найпотужнішим арсеналом у Східній Європі. Зрештою Україна зазнала збитків на понад 12 мільярдів гривень.

Важливо Військові знали про планування пожеж на складах боєприпасів у Калинівці і Балаклії, – комісія

"Всі ми пам’ятаємо версію про атаку російського безпілотника, яку активно підтримував тодішній генпрокурор і головний військовий прокурор. Ви здивуєтеся, але СБУ досі на ній наполягає", – нагадав Арахамія.

За його словами, згідно з висновками комісії, проти цієї версії свідчать два факти:

Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь було закладено в землю.



В результаті вибуху утворилась воронка, яка має величезні розміри. Водночас, після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер їх мінування.







Воронки, що утворилися внаслідок вибуху боєприпасів у Балклії / Фото: фейсбук Давида Арахамії

Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-якої перевірки та суперечать здоровому глузду.

17 січня ТСК вирішила звернутись до Офісу генпрокурора щодо передачі цієї справи для розслідування іншому органу слідства. Також голові СБУ направили лист про те, що ТСК встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. По суті, про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження. Але звернення ТСК залишилися без уваги і в Офісі генпрокурора, і в СБУ,

– зауважив Арахамія.

Крім того, продовжив нардеп, розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому комісія ухвалила рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бокаріуса.

Відповідно до його висновків, "воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії".

Арахамія робить висновок, судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук у кожному. Це приблизно 760 кілограмів вибухівки, якщо везти мову про, наприклад, КФЗ-1. І таких воронок було до десяти.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. Водночас їхнє встановлення потребує спеціальних знань і навичків. Це дає підстави припускати, що все робили в умовах очевидності для військовослужбовців частини та не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі", – констатував керівник "Слуги народу".

Ще один гучний інцидент на тих складах Вибухи боєприпасів у Балаклії: головне – фото та відео

Він додав, що до 1 травня ТСК має надати повний звіт. Але, оскільки комісія встигла повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почала Калинівку, то буде наполягати на продовженні ще на 6 місяців.

27 квітня має відбутися розширений брифінг щодо цього питання.

Наша ТСК з розслідування вибухів на складах боєприпасів підготувала свій перший звіт. Ми розпочали роботу з... Posted by David Braun on Sunday, 26 April 2020

Вибухи на військових складах у Балаклії: головне

2017 рік

Уночі проти 23 березня 2017 року в Харківській області в місті Балаклія сталася пожежа на найбільшому в Україні складі з озброєнням.

Пожежу вдалося загасити за кілька днів, а от розмінування міста тривало аж до 14 квітня.

За висновками експертів, пошкоджено 265 будівель. Сума збитків уже перевищила 200 мільйонів гривень.

В результаті детонації боєприпасів загинула жінка, а троє людей отримали постраждали.

2018 рік

На початку травня 2018 року тут поблизу військової частини А 1352 спалахнула пожежа та було чутно вибухи.

За даними військових, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 гектарів.

Згодом пожежу вдалося локалізувати, а в ЗСУ повідомили, що вибухи майже припинилися.



Найбільші вибухи на складах боєприпасів в Україні / Інфографіка 24 каналу