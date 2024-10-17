Зачистили понад 400 гектарів: як спецпризначенці ГУР звільнили територію на Харківщині

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" провів надзвичайно складну операцію, яка допомогла звільнити частину Харківщини. Розвідники зачистили близько 400 гектарів біля Липців, завдали ворогу колосальних втрат та поповнити обмінний фонд.

Про проведення операції стало відомо 16 жовтня. Нині у Головному управлінні розвідки опублікували кадри операції.

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Кадри унікальної операції на Харківщині

У ГУР МО повідомили, що складну операцію провели бійці спецпідрозділу "Артан". Вони звільнили територію на Харківщині поблизу Липців.

Під час успішної наступальної операції спецпризначенці зачистили 400 гектарів лісового масиву поблизу Липців, знищили живу силу, важку техніку, засоби РЕБ та ворожі укріплення, поповнили обмінний фонд.

Операція була непростою, але, як завжди, успішною. По нас працювали й літаки, били ракетами, КАБами, працювала ствольна артилерія, танки, міномети… Попри все – хлопцям вдалося виконати поставлене нашим командиром Кирилом Будановим завдання,

– зауважив командир спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" розвідник з позивним "Титан".

У мережі показали й деякі кадри операції біля Липців. На них – чітка робота штурмовиків, операторів БпЛА, FPV-розрахунків та артилеристів. Спецпризначенці влучно нищили об'єкти, де переховувався ворог, і відтак знищили майже весь ворожий полк, а також поповнили обмінний фонд.

Як спецпризначенці зачищали 400 гектарів під Липцями: дивіться відео (Увага! На відео присутня нецензурна лексика, кадри боїв та інший чутливий контент. Не рекомендується до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім, 18+)

У 92-й бригаді додали, що нині на Харківщині тривають запеклі бої. Водночас біля Липців формується передумова для більшого звільнення окупованих ворогом територій.