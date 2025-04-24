Нардеп-втікач Дмитрук звинуватив в атаці на Київ жителів міста

Народний депутат Артем Дмитрук, який втік за кордон, висловився про атаку Росії на Київ у ніч на 24 квітня. На його думку, винними нібито є жителі Києва.

Свої думки він "аргументував" книгою святителя Миколая Сербського "Війна і Біблія". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Артема Дмитрука.

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Що заявив Дмитрук про російську атаку

У своєму цинічному дописі нардеп-втікач прокоментував реакцію президента США Дональда Трампа щодо російської атаки на Київ. Зауважимо, що американський лідер закликав Володимира зупинитися, ймовірно маючи на увазі Володимира Путіна, оскільки висловив своє незадоволення ударами по українській столиці.

Однак, на думку Дмитрука, для кожного політичного суб'єкта Володимир "буде свій", а заклик "кожен прийматиме у своєму розумінні реальності". Після цього він цинічно вирішив навести "філософський" уривок з книжки "Війна і Біблія".

Якщо громадяни якогось міста полиють свої будинки гасом, а якийсь хлопчик, зі злості чи з пустощів, кине в місто запалений сірник, то хто ж буде названий дійсним винуватцем пожежі? Громадяни в місті поспішають полити дома свої гасом... Зовсім не важливо, хто перший кине іскру в місто,

– написав у своєму дописі Дмитрук, фактично звинувачуючи в атаці жителів Києва.

Варто зауважити, що Артем Дмитрук був обраний народним депутатом Верховної Ради дев'ятого скликання від "Слуги народу" за виборчим округом № 133 (Одеська область), але згодом його виключили з партії. Нині він є членом групи "Відновлення України".

Окрім того, що втік за кордон, Дмитрук неодноразово виступав на пропагандистських ресурсах, зокрема давав інтерв'ю російському пропагандистському виданню RT, яке заборонене на території ЄС. Нардеп також зазначав, що "ідеальною формулою досягнення миру є взаємостосунки України, Білорусі та Росії".

Ба більше, Дмитрук критикував дії ЗСУ в Курській області, а після російських обстрілів закликав до миру з росіянами. На додачу до цього, нардеп прихильник УПЦ МП.