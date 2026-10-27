Без батька залишилося 3 дітей: помер поранений під час російського удару рятувальник Артем Ханат

У лікарні 25 жовтня помер сержант служби цивільного захисту із Запорізької області Артем Ханат, який дістав важкі поранення внаслідок російського удару. Медики боролися за життя 38-річного чоловіка 5 днів.

Як повідомили в ДСНС України, чоловік присвятив порятунку людей шість років свого життя.

Що відомо про Артема Ханата

Свій професійний шлях Артем розпочав у Гуляйполі, після чого продовжував службу в рідній Василівці. Після початку повномасштабного вторгнення він понад рік разом із колегами рятував цивільних у Новомиколаївці, а пізніше ніс службу в Оріхівській пожежно-рятувальній частині.

У 2022 році за мужність і відданість обов'язку Артем отримав відзнаку Президента України "За оборону України".

Загиблому захиснику назавжди залишилося 38 років. Без батька та чоловіка залишилися дружина, однорічна донечка та двоє неповнолітніх синів.

Для нас Артем назавжди залишиться частиною великої рятувальної родини. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Артема. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі,

– зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель співробітника ДСНС Анатолія Гопки під завалами будинку після ворожого авіаудару по Слов'янську.