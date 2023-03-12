Син депутата Держдуми Росії зарізав чоловіка та зараз ховається від поліції, – ЗМІ

У Росії сталося моторошне убивство. Син депутата Держдуми і хокеїст "Сочі" Артем Іванюженков зарізав хлопця. Відомо, що злочин він скоїв в одному з кафе Підмосков'я.

За наявною інформацією, хокеїст саме відпочивав зі своїми друзями у закладі "Шервуд". У компанії відзначали день народження. Під ранок святкування завершилося вбивством, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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23-річний хлопець помер на місці

Як розповідають росЗМІ, під ранок між гостями закладу спалахнув конфлікт. Артемові Іванюженкову не спало нічого кращого на думку, ніж розібратися з допомогою ножа. Він схопив його та завдав удару 23-річному хлопцеві у груди, який помер на місці від втрати крові.



Хлопець загинув від втрати крові / Фото з соцмереж

Відомо, що Євген навіть встиг здійснити дзвінок до екстрених служб. Він повідомив, що зазнав поранення в кафе. Через якихось 20 хвилин він помер.

Свідки зазначають, що саме Артем завдав ножового поранення хлопцеві. Слідчі затримали компанію сина депутата Бориса Іванюженкова. Сам же хокеїст втік з місця злочину. З його родичами велися переговори, щоб підозрюваний з'явився до відділку поліції добровільно.

У мережу потім виклали відео. На ньому можна побачити перші хвилини після смертельної бійки. Друзі пораненого Євгена намагалися самотужки доставити його до лікарні у Подольську. На жаль, медикам залишилося лише констатувати смерть.

Друзі жертви намагалися його врятувати: дивіться відео

Уперше зустрілися у кафе

За наявною інформацією, жертвою став уродженець Пензенської області Євген. 23-річний хлопець уперше побачив Артема Іванюженкова у закладі. Кожен з них прийшов до гриль-бару зі своїми компаніями. На жаль, один після посиденьок загинув, а інший – втік від правоохоронців. Хотілося б сказати, що на нього очікує вирок, але не все так просто.

Зауважимо, що Артем Іванюженков не вперше стає героєм кримінальних новин. Так, у 2020 році він їхав за кермом BMW X6 і збив на смерть велосипедиста у Підмосков'ї. Тож, можемо висловити припущення, що і цього разу Іванюженкову вдасться уникнути покарання.