Артем Романюков тимчасово очолить Агенцію оборонних закупівель після відставки Жумаділова, – ЗМІ

Керівник Директорату політики закупівель Міністерства оборони Артем Романюков із 1 вересня тимчасово очолить Агенцію оборонних закупівель. Він керуватиме відомством після відставки Арсена Жумаділова до проведення відкритого конкурсу.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у Міністерстві оборони.

Що відомо про кадрові в Агенції?

Відповідне рішення про призначення тимчасового керівника незабаром має ухвалити наглядова рада установи. Романюков виконуватиме обов'язки очільника до обрання нового керівника за результатами відкритого конкурсу. Наразі посадовець очолює Директорат політики закупівель Міністерства оборони.

Чинний директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов 21 серпня повідомив, що достроково розриває контракт із Міністерством оборони та залишить посаду 31 серпня. Посадовець пояснив це рішення особистими причинами та наголосив, що воно не було результатом зовнішнього впливу.

Раніше Жумаділов зазначав, що рішення залишити посаду ухвалив ще у червні 2026 року. Початково передбачалося, що після його відставки обов'язки керівника тимчасово виконуватиме директор із закупівель Олег Кльоц.

Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель у березні 2025 року, перейшовши з посади генерального директора Державного оператора тилу. Його призначення відбулося після кадрових змін і скандалу навколо колишньої очільниці агенції Марини Безрукової.

Нагадаємо, раніше Арсен Жумаділов очолював Державного оператора тилу. У березні 2025 року його звільнили з цієї посади та призначили керівником Агенції оборонних закупівель на тлі скандалу довкола роботи установи та рішення тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт із попередньою очільницею АОЗ Мариною Безруковою. З 1 січня 2026 року Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу об'єднали в єдину закупівельну структуру. Очолив новостворену агенцію саме Арсен Жумаділов.