Футболіст у цивільному житті, воїн на фронті: Артем Заяц загинув під час захисту України
- Артем Заяц, 40-річний артилерист, загинув на фронті 3 лютого, він служив на Оріхівському напрямку.
- Він був відважним військовим та люблячим батьком, залишивши дружину та двох дітей у глибокій скорботі.
Бучанська громада Київщини прощається зі своїм земляком. Артем Заяц ще у 2022 році добровільно пішов на військову службу й захищав Україну від ворога.
Про це пише Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Що відомо про Героя?
Артем Заяц повертається додому "на щиті". 40-річний військовий був артилеристом. Артем служив на Оріхівському напрямку майже чотири роки. Із квітня 2022 року головний сержант Заяц дослужився до посади командира гармати.
Захисник знав, що його обов'язок – це захист дітей, родини та кожного українця від ненависного ворога. У цивільному житті чоловік був спортсменом, любив грати у футбол.
Артем був надзвичайно відважним та спокійним. Друзі та рідні пригадують, що Артем залишався світлою людиною, яка щиро любила людей.
Він був найкращим батьком і люблячим чоловіком. У глибокій скорботі залишилися дружина Валентина, 16-річна донька та 9-річний син, мама та вітчим. Вічна памʼять,
– повідомив очільник громади.
Артем Заяц загинув на фронті 3 лютого. Він знайде вічний спочинок на Алеї Героїв у рідній Бучі.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Схиляємо голови в скорботі разом з вами.
Україна втрачає захисників: останні новини
Ілля Висоцький з Київщини загинув 28 січня під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області. Захисник був навідником мінометного відділення взводу вогневої підтримки 95 ОДШБр.
У Донецькій області загинув військовий Максим Годованюк з Вінниччини. 24-річний Герой був оператором БпЛА. Місяць тому він зник безвісти й лише зараз загибель захисника підтвердилася.
Герой Олександр Граневич помер у лікарні 28 січня через важкі поранення. Чоловік служив у зенітному ракетному дивізіоні та виконував обов'язки у боротьбі з безпілотними апаратами.