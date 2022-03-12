Артилеристи Об'єднаних сил продовжують перетворювати "другу армію світу" на купу брухту

Українські бійці продовжують давати відсіч ворогу. Наші артилеристи перетворюють "другу армію світу" на купу брухту.

На сторінці Міноборони оприлюднили відео, як наші артилеристи ліквідовують техніку ворога.

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Зауважимо, що наші Збройні Сили не лише знищують ворожу техніку, але й забирають певні трофеї. До прикладу, оперативне командування "Північ" 10 березня повідомило, що на Чернігівщині один з підрозділів переміг в бою окупантів. Це сталося попри те, що сили росіян переважали.

"У результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину. Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги!", – написали у командуванні.

Як українська артилерія ліквідовує техніку ворога: дивіться відео

Раніше український лідер закликав використовувати танки ворога, бронемашини, боєприпаси на нашу оборону. Українські бійці неодноразово "віджимали" техніку у ворога. Це неабияк деморалізує армію противника.

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