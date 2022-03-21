Артилеристи показали, як дають відсіч окупантам: вражаюче відео

Українська артилерія ефективно працює, знищуючи російських загарбників. Підтвердженням цьому є відповідне відео роботи артилеристів.

Військові зазначають, що кожного дня доводять окупантам свої аргументи, чому він марно прийшов на нашу землю. Також показують, що думають про їхні злочини.

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Воїни-артилеристи із завзяттям та професіоналізмом цілодобово надсилають окупантам свою "аргументовану думку" щодо їхніх злочинних дій. А щоб їх точно почули, використовують для цього дуже переконливий "месенджер",

– мовиться у повідомленні.

Робота української артилерії: дивіться відео

Командири окупантів кажуть їм, що вони самі мають шукати харчі: дивіться відео