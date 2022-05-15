Артилерія, танки, гелікоптери, десятки загиблих щоночі, – Гайдай про втрати росіян у Білогорівці

Окупанти продовжують намагатись просунутись на Сході України, зокрема на Луганщині. При цьому вони зазнають значних втрат.

Чимало техніки та живої сили росіян Збройним Силам України вдалось знищити, зокрема, під час низки невдалих спроб ворога форсувати річку Сіверський Донець. Про нищівні втрати окупантів у "Луганській Чорнобаївці" – Білогорівці – розповів очільник Луганської ОВА в етері марафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Гайдай про втрати ворога на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що ворог й далі прагне зробити коло оточення, захопивши території на Луганщині, втім всі ці плани руйнуються завдяки потужній роботі Збройних Сил України. За словами очільника Луганської ОВА, логіка російської армії така: "Що вдалося, те й будемо називати планом".

Посадовець зауважив, що наразі "найгарячіші" напрямки наступу ворога – у районі Попасної та Сєвєродонецька. Разом з тим триває уже третій місяць повномасштабного вторгнення, й російські окупанти не змогли досі "пробити" оборону українських сил з боку Рубіжного.

Крім того, Гайдай наголосив, що Білогорівка чітко показала низьку військову майстерність російської армії.

Там вже стільки техніки спалено (ворожої – ред. 24 канал), стільки трупів русні валяється, що напередодні просто цілий батальйон відмовився переправлятись на інший бік річки,

– підкреслив очільник Луганської ОВА.

Посадовець зазначив, що в інших місцях, окрім як поблизу Білогорівки, окупантам було б набагато важче намагатись форсувати Сіверський Донець, зокрема через складнощі ландшафту й густі ліси, крізь які їхня техніка не може проїхати.

Втрати ворога величезні щодня. У нас є чіткі підрахунки, скільки кожна атака коштувала Росії. Лише по Білогорівці можу сказати, що за декілька днів тих бездумних спроб переправи, – купа понтонів, катери, понад 70 одиниць важкої техніки – БТРи, БМП, танки, артилерія, кілька гелікоптерів, – десятки загиблих орків щоночі,

– заявив Гайдай.

До слова, очільник Луганської ОВА підкреслив, що лікарня у тимчасово окупованому обласному центрі – Луганську – вже не може впоратись з кількістю поранених, й велика смертність російських військових саме серед цих важких поранених, яких привозять з лінії зіткнення.

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