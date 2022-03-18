Артилерія Виговців знищила російський "Бук": фото до та після

Бійці 28 бригади імені Виговського продовжують знищувати ворожу техніку. Цього разу їх артилерія розбила російський зенітно-ракетний комплекс "Бук".

У мережі показали фото "Бука" до та після роботи Виговців.

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Жив-був один маленький російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", поки не завезли його в Україну,

– написали захисники.

До слова, виговці вже 4 рази розбивали понтонну переправу ворога в одному й тому ж місці. Жартують, може, у росіян така тактика.



Виговці знищили російський "Бук" / Фото зі сторінки бригади у фейсбуці

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