Артилерія Виговців знищила російський "Бук": фото до та після
18 березня 2022 , 17:21Читать новость на русском
Бійці 28 бригади імені Виговського продовжують знищувати ворожу техніку. Цього разу їх артилерія розбила російський зенітно-ракетний комплекс "Бук".
У мережі показали фото "Бука" до та після роботи Виговців.
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Жив-був один маленький російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", поки не завезли його в Україну,
– написали захисники.
До слова, виговці вже 4 рази розбивали понтонну переправу ворога в одному й тому ж місці. Жартують, може, у росіян така тактика.
Виговці знищили російський "Бук" / Фото зі сторінки бригади у фейсбуці
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