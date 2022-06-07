Артилерія ворога працює цілими днями, – Данілов про важку ситуацію біля Сєверодонецька

Ситуація у Сєвєродонецьку, який штурмують російські військові, з кожним днем стає все складнішою. Війська агресора цілодобово артилерією накривають українські міста й селища.

Українським військовим бракує артилерії, щоб бити у відповідь

Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" озвучив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 канал. За його словами, ситуація на Сході складна вже не перший день.

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Говорячи про Сєвєродонецьк, Олексій Данілов сказав, що там ситуація "вкрай складна". Секретар РНБО зазначив, що українські військові "тримають ситуацію, але з кожним днем це все важче робити".

Він повідомив, що артилерія російських окупантів працює цілодобово й вони накривають наші населені пункти. Як сказав Данілов, українські сили "не можуть дати таку відповідь ворогу, щоб було достатньо". З його слів можна зробити висновок, що нашим захисникам бракує озброєння.

Відповідь є, але на сьогодні не така, яку б хотілося мати нашим військовим з точки зору наявності відповідних збройних комплектів артилерії,

– резюмував секретар РНБО.

Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку

У Генштабі ЗСУ 7 червня інформували, що на Сєвєродонецькому напрямку армія агресора обстрілювала підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру. Окупанти вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіне.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що військам агресора віддали наказ захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Ці завдання окупантам наказали виконати до 10 червня. Для цього Росія кинула усі зусилля.

Зауважимо, що наприкінці травня російським загарбникам вдалося прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку, після чого вони зайшли в місто. На території Сєвєродонецька тривають вуличні бої і ситуація змінюється щодня.

Раніше в Інституті вивчення війни констатували, що темпи наступу російських окупантів на Сєвєредонецькому напрямку дещо знизились. У МВС пояснили, що в росіян, ймовірно, вичерпуються сили, або вони вирішили перегруповувати свої війська.

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