В Арциз на Одещині окупанти запустили ракету: нещодавно в місті звучала тривога

Ворожі війська запустили ракету в місто Арциз, що на Одещині. Близько 7 години ранку 27 лютого там оголосили тривогу через можливий ракетний удар.

Про можливий ракетний удар в Арцизі повідомив голова ОТГ Сергій Парпуланський. Згодом у мережі очевидці опублікували відео, як окупанти запустили туди ракету.

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На записі, що оприлюднили, чути звук ракет. Згодом видно, як одна з них починає стріляти.

Окупанти запустили ракету в Арциз: відео

До слова, В Арцизькій ОТГ продовжили комендантську годину до ранку 28 лютого.



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