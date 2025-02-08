Сирський озвучив, наскільки скоротився розрив у співвідношенні артснарядів у ЗСУ та армії Росії

Перевага російської окупаційної армії в артилерійських боєприпасах рік тому в рази перевищувала українські можливості. Однак нині це співвідношення скоротилося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який подякував союзникам України за постачання боєприпасів, а також вітчизняним зброярам, які нарощують виробництво та посилюють фронт озброєннями й військовою технікою з позначкою "зроблено в Україні".

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За рік ЗСУ знищили понад 13 000 артсистем противника

У 2024 році перевага Росії в артилерійських боєприпасах становила орієнтовно 1:10, сьогодні – 1:2. Сирський назвав одну з причин як вдалося досягти зменшення цього співвідношення.

Це стало можливим завдяки цілеспрямованому знищенню нашими зусиллями російської артилерії. За рік нами знищено близько 13 050 ворожих артсистем (за 2 попередні роки – 8 400). Успішна контрбатарейна боротьба разом із роботою дронів припиняє домінування російських гармат на полі бою,

– зауважив Сирський.

Нагадаємо, що 8 лютого виповнився рік з дня призначення Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ. Тож сьогодні він підбив підсумки своєї діяльності на цій посаді та назвав 8 головних пріоритетів української армії. Сирський також наголосив, що цьогоріч ЗСУ у підготовці та управлінні військами повністю перейшли на стандарти й принципи НАТО.