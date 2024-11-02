Син ексголови СБУ Баканова будує маєток під Києвом на купленій за зниженою ціною землі – "Схеми"

У 2021 році Артур Лазаренко, син ексголови СБУ Івана Баканова, придбав земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком в елітному районі села Ходосівка на Київщині. Згідно з договором, вартість землі становила 455 тисяч гривень, хоча попередня власниця придбала її утричі дорожче.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Схеми". Станом на осінь 2024 року будівництво двоповерхового будинку площею близько 300 квадратних метрів наближається до завершення.

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Що відомо про маєток сина Баканова

Згідно з копією договору купівлі-продажу, що є в розпорядженні журналістів, 2 вересня 2021 року Артур Лазаренко, чий батько тоді очолював СБУ, придбав земельну ділянку площею 9,9 соток у селі Ходосівка, поблизу елітного котеджного містечка "Нова Ходосівка", за 455 тисяч гривень (приблизно 17 тисяч доларів за курсом на той час). Це за 24 кілометри від центра Києва. Таким чином, вартість однієї сотки для сина Івана Баканова склала 45,9 тисяч гривень (близько 1,7 тисячі доларів).

Договір купівлі-продажу / Фото "Схеми"

У документі зазначено, що "на час посвідчення цього договору на відчужуваній земельній ділянці будь-які забудови, будівлі та споруди, відсутні". Однак супутникові знімки свідчать, що у квітні 2021 року на ділянці вже велися будівельні роботи, а у жовтні, через місяць після того, як Лазаренко став власником, можна було побачити зведену "коробку" будинку зі стінами та дахом.

Супутникові знімки ділянки Лазаренка / Фото "Схеми"

Як з’ясували журналісти, попередня власниця придбала цю ділянку в січні 2021 року за 1 мільйон 418 тисяч гривень (в еквіваленті 50,2 тисяч доларів), а через вісім місяців продала її Лазаренкові втричі дешевше. Спроби журналістів зв’язатися з цією жінкою не дали результатів, адже вона не відповідала на дзвінки та повідомлення.

Експерти з нерухомості, з якими поспілкувалися журналісти, пояснили, що у договорах купівлі-продажу часто вказують занижені суми, щоб сплатити менше податків до бюджету.

Наразі на території маєтку, ймовірно, завершуються ремонтні та оздоблювальні роботи, де були помічені робітники.

Як виглядає маєток Лазаренка / Фото "Схеми"

Як на цю інформацію відреагував Лазаренко

До публікації матеріалу журналістам не вдалося вийти на зв'язок із Артуром Лазаренком. Також журналісти надіслали повідомлення із запитаннями Іванові Баканову, втім, він також не відповів.

Вже після виходу матеріалу Артур Лазаренко надіслав редакції свій коментар. У ньому він зазначив, що придбав усе "у повній відповідності до діючого законодавства у легальний спосіб, придбання підтверджені відповідними оцінками" він також зауважив, що має "всі необхідні дозвільні документи на будівництво будинку площею 219 квадратних метрів".

Я не один рік працюю, не маю спільного побуту з батьками та не проживаю разом з ними, маю легальні доходи та кредитні зобов'язання, що дозволили мені здійснити згадане придбання та ведення будівельних робіт,

– пояснив Лазаренко витрати на нерухомість.

Він також повідомив, що будинок наразі не введений в експлуатацію і він у ньому не проживає.