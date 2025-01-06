"Вмів ухвалювати рішучі рішення": на службі помер хірург Артур Шабалін

На Полтавщині попрощалися з Артуром Шабаліним – талановитим хірургом і відданим захисником України. Лікар, який врятував десятки життів у тилу та на фронті, помер на передовій у новорічну ніч.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Оржицьку селищну раду. Він врятував десятки життів як у тилу, так і на фронті.

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Україна прощається з Артуром Шабаліним

На Полтавщині попрощалися з Артуром Шабаліним. Уродженець Докучаєвська на Донеччині змушений був виїхати з рідного міста після його окупації у 2014 році, а у 2023-му долучився до лав Збройних Сил України.

Артур Шабалін народився 23 червня 1986 року. Після закінчення школи вступив до Донецького національного медичного університету, де у 2009 році здобув диплом за фахом "Лікувальна справа".

Свою медичну кар’єру він починав як санітар та медбрат у лікарнях Донецька, а після завершення інтернатури став висококваліфікованим хірургом. Після окупації рідного Докучаєвська Росією молодий лікар переїхав на підконтрольну Україні територію, оселився на Полтавщині та працював у кількох лікарнях області.

У 2021 році він очолив хірургічне відділення лікарні в Оржиці, де його знали як надзвичайно професійного, людяного й відданого своїй справі медика.

З початком повномасштабного вторгнення Артур Шабалін продовжив робити те, що вмів найкраще – рятувати життя. Він працював на Донеччині як лікар Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, допомагаючи як військовим, так і цивільним.

У липні 2023 року він був мобілізований до Збройних Сил України, де служив санітарним інструктором у медичних пунктах військових частин. За цей час лікар врятував безліч життів на найгарячіших напрямках: Запорізькому, Донеччині, Куп’янському та Покровському.

Він був справжній, чесний, надійний, емоційний. Артур Ярославович лікував людей, а коли прийшла страшна біда до нас – пішов лікувати нашу країну від росіян,

– сказала секретарка Лохвицької громади Тетяна Даценко.

Однак 31 грудня 2024 року Артур Шабалін помер від судинно-серцевої недостатності під час служби.

Прощання з Артуром Шабаліним / Фото Лохвицька міська рада

Він володів енциклопедичними знаннями у галузі медицини та успішно застосовував їх у щоденній роботі. Артур Ярославович вмів вчасно ухвалювати рішучі та водночас виважені рішення. Це вселяло людям надію на порятунок, зцілення та повне одужання,

– зазначили в Оржицькій селищній раді.

Кортеж з тілом Героя привезли в Оржицю 3 січня. Наступного дня місцеві жителі, друзі та колеги провели його в останню путь. Під час церемонії прощання люди ставали на коліна, віддаючи шану хірургу й захиснику. Біля місцевої лікарні, де він працював, автомобіль швидкої зустрів кортеж звуковим сигналом, а колеги проводжали його зі сльозами на очах.

Поховали Артура Шабаліна з військовими почестями.