На Курщині загинув колишній оператор і монтажер телеканалу PTV UA Артур Шибалов

Росія продовжує вбивати українців. У боях на території Курської області загинув військовий Артур Шибалов.

Хлопець був колишнім оператором та монтажером телеканалу PTV UA. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

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Що відомо про Артура Шибалова

Артур Іванович Шибалов народився у Покровську. Військовий був молодшим братом журналіста та колишнього військовополоненого Євгена Шибалова. Хлопець хотів знімати кіно та писати книги.

Однак, йому назавжди залишиться 26 років. Зазначимо, що Артур став 101-м у списку медійників, яких вбила Росія з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У тебе були зовсім інші плани на життя. Ти хотів знімати кіно і писати книги. Ти для цього скільки навчався. Але ти вважав неможливим заховатися і не прийняти виклик. Моє сонечко погасло,

– з сумом каже мама загиблого Тетяна Шибалова.

Головна редакторка газети "Полтавська думка" Діана Страшко також поділилася спогадами про спільну роботу з військовим. Вона працювала з Артуром кілька років та розповіла, що він монтував відео та вчився всього з нуля. Проте згодом освоїв і відеокамеру.

Артур був добрим, ніколи ні в чому не відмовляв. Мене розчулило, що він хотів стати письменником, а ми цього і не знали. Вже ось нещодавно він написав у соцмережі про першу офіційну відмову в публікації,

– розповідає редакторка "Полтавської думки".

Артур Шибалов мріяв знімати кіно та писати книги / Фото з соцмереж військового

Зазначимо, що Артур Шибалов більшу частину свого життя провів у Покровську на Донеччині. Він став військовим, коли йому виповнилося 25 років. У 2024 році хлопця мобілізували до десантно-штурмових військ ЗСУ.

Брат загиблого, який старший за нього на 17 років, розповів, що такий поворот долі Артур зустрів зі своїм звичним спокійним стоїцизмом. А також додає, що він був добрим, розумним, скромним і "якимось не по роках мудрим".

За його словами, військовий вмів "приймати як даність всі перипетії свого життя". Євген Шибалов зазначає, що, мабуть, ніколи так не захоплювався і не пишався своїм братом, як у ці недовгі місяці його служби у десантно-штурмових військах.

Артур та Євген Шибалови / Фото з соцмереж Євгена Шибалова

Він також зауважив, що Артур ніколи не мав бажання служити в армії та не цікавився військовою справою. Хлопець любив відеомистецтво і мріяв стати режисером справжнього кіно.

Життя захисника обірвалося 13 березня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині. З Артуром Шибаловим попрощалися 20 березня у Полтаві.

Нагадаємо, що раніше на війні загинув відомий український режисер, журналіст та військовослужбовець Ярослав Шапочка. З березня 2023 року українського захисника вважали зниклим безвісти.