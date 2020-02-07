Артур Пашкуляк постраждав під час стрілянини в Мукачеві: що відомо про кримінального авторитета

Невідомий чоловік відкрив вогонь у Мукачеві. Постраждало двоє людей: Артур Пашкуляк і його охоронець. Що відомо про Пашкуляка, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія

Артур Пашкуляк проживає на Закарпатті, в Мукачівському районі. Має дружину Тетяну та двох дітей: Анастасія й Артур. Він є кумом колишнього помічника-консультанта народного депутата Михайла Ланьо – Олега Фірцака.

Артур Пашкуляк працює заступником директора філії "Кіровський спецкар’єр".

Читайте також: Стрілянина в Мукачеві: постраждалого пов'язують з екснардепом Ланьо – фото, відео

Кримінальне життя Артура Пашкуляка

Артура Пашкуляка пов’язують з нардепом Михайлом Ланьо, повідомляє "Закарпаття.нет".

Після сутички бійців "Правого сектора" та поліції 7 липня 2015 року Пашкуляк передав "правосекторівцям" запрошення від Ланьо (кримінальна кличка "Блюк"). У запрошенні були вказані дата, час та адреса (Спортивний клуб "Антарес", 11 липня на 12:00).

Результатом тієї зустрічі стали трагічні події в Мукачеві за участі бійців "Правого сектора" Закарпаття, кримінального оточення Ланьо та поліції.

Артур Пашкуляк є кумом Олега Фірцака (кримінальна кличка "Тайсон"). Фірцак працював помічником-консультантом народного депутата Михайла Ланьо, доки не відкрилися обставини облаштування "Тайсоном" у селі Ключарки лабораторії з виготовлення наркотиків. Маскувалась лабораторія під виглядом пельменного цеху. Тут виготовляли небезпечний синтетичний наркотик первентин.

11 липня 2015 у рамках розслідування конфлікту правоохоронці провели обшуки у фігурантів злочинного угруповання. Поліцейські вилучили велику кількість зброї.



Депутат Ланьо, з яким пов'язують діяльність Пашкуляка / Фото: pmg.ua

Що відомо про перестрілку у 2015 році

Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.

Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Декларація Артура Пашкуляка

У декларації за 2018 рік він указав, що має один житловий будинок і 13 земельних ділянок. Дружина Пашкуляка задекларувала одну квартиру, дві земельні ділянки і легковий автомобіль Mercedes-Benz 2008 року.

Пашкуляк вказав свою заробітну плату за 2018 рік – 72 тисяч 29 гривень. Також за рік він отримвав 17 тисяч 469 гривень пенсії.

Хто такий Михайло Ланьо? Український політик, народний депутат 7 та 8 скликань. Член депутатської групи "Партія "Відродження", входив до "Партії регіонів" та депутатської групи "Воля народу". На офіційному сайті Ради вказано, що в депутата судимість відсутня. Але "Закарпаття.нет" стверджує, що він був засуджений за статтею "зґвалтування" та мав відношення до контрабанди наркотичних засобів.