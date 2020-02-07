Артур Пашкуляк пострадал во время стрельбы в Мукачево: что известно о криминальном авторитете

Неизвестный мужчина открыл огонь в Мукачево. Пострадали два человека: Артур Пашкуляк и его охранник. Что известно о Пашкуляке, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо – читайте в материале 24 канала.

Биография

Артур Пашкуляк проживает на Закарпатье в Мукачевском районе. Имеет жену Татьяну и двоих детей: Анастасию и Артура. Он является кумом бывшего помощника-консультанта народного депутата Михаила Ланьо – Олега Фирцака.

Артур Пашкуляк работает заместителем директора филиала "Кировский спецкарьер".

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Криминальная жизнь Артура Пашкуляка

Артура Пашкуляка связывают с нардепом Михаилом Ланьо, сообщает "Закарпаття.нет".

После столкновения бойцов "Правого сектора" и полиции 7 июля 2015 года Пашкуляк передал "правосекторовцам" приглашение от Ланьо (уголовная кличка "Блюк"). В приглашении были указаны дата, время и адрес (Спортивный клуб "Антарес", 11 июля на 12:00).

Результатом той встречи стали трагические события в Мукачево с участием бойцов "Правого сектора" Закарпатья, криминального окружения Ланьо и полиции.

Артур Пашкуляк является кумом Олега Фирцака (уголовная кличка "Тайсон"). Фирцак работал помощником-консультантом народного депутата Михаила Ланьо, пока не раскрылись обстоятельства обустройства "Тайсоном" в селе Ключарки лаборатории по изготовлению наркотиков. Маскировалась лаборатория под пельменный цех. Здесь изготавливали опасный синтетический наркотик первентин.

11 июля 2015 в рамках расследования конфликта правоохранители провели обыски у фигурантов преступной группировки. Полицейские изъяли большое количество оружия.



Депутат Ланьо, с которым связывают деятельность Пашкуляка / Фото: pmg.ua

Что известно о перестрелке в 2015 году

Тогда в Мукачево Закарпатской области произошла смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.

Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.

Декларация Артура Пашкуляка

В декларации за 2018 год он указал, что имеет один жилой дом и 13 земельных участков. Жена Пашкуляка задекларировала одну квартиру, два земельных участка и легковой автомобиль Mercedes-Benz 2008 года.

Пашкуляк указал свою заработную плату за 2018 год – 72 тысячи 29 гривен. Также за год он получил 17 тысяч 469 гривен пенсии.

Кто такой Михаил Ланьо? Украинский политик, народный депутат 7 и 8 созывов. Член депутатской группы "Партия "Возрождение", входил в "Партию регионов" и депутатскую группу "Воля народа". На официальном сайте Рады указано, что у депутата судимость отсутствует. Но "Закарпаття.нет" утверждает, что он был осужден по статье "изнасилование" и имел отношение к контрабанде наркотических средств.