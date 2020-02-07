Стрельба в Мукачево: пострадавшего связывают с экс-нардепом Ланьо – фото, видео

Утром 7 февраля в Мукачево, что на Закарпатье, произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате инцидента пострадали двое людей. Это – Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник.

Об утреннем инциденте в Мукачево сообщает местное издание Мукачево.нет.

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Стрельба произошла в 10:00 на улице Сеченова. В результате ранили двух людей. А именно – Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранника. Об этом в телеграме сообщил журналист Виталий Глагола.

Артур Пашкуляк в Ужгороде с пулевым ранением в плечо. Так говорят мои инсайдеры в самой клинике "Диамед", где сейчас его оперируют. Это единственная пуля, которая в него попала,

– написал Глагола.



Артура Пашкуляка ранили в плечо

Другой пострадавший – его охранник. Он находится в Мукачевской ЦРБ. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако пострадавший находится в сознании.

Ранее о том, что ранили именно Пашкуляка, заявлял экс-нардеп Игорь Мосийчук. "Именно Артур Пашкуляк играл ключевую роль в кровавых разборках между бригадой Ланьо и бойцами "Правого сектора" в 2015 году", – написал Мосийчук.

Стрельба в Мукачево: смотрите видео

На видео заметно, как мужчина в красной куртке открыл стрельбу, прячась за стенами соседнего гаража.

Мужчина открыл огонь в Мукачево: видео



На месте стрельбы работают правоохранители / Фото Мукачево.нет

Что известно о перестрелке в 2015 году