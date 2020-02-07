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      Стрельба в Мукачево: пострадавшего связывают с экс-нардепом Ланьо – фото, видео

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      В Мукачево произошла стрельба / mukachevo.net

      Утром 7 февраля в Мукачево, что на Закарпатье, произошла стрельба. Огонь открыл неизвестный мужчина. В результате инцидента пострадали двое людей. Это – Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранник.

      Об утреннем инциденте в Мукачево сообщает местное издание Мукачево.нет.

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      Стрельба произошла в 10:00 на улице Сеченова. В результате ранили двух людей. А именно – Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и его охранника. Об этом в телеграме сообщил журналист Виталий Глагола.

      Артур Пашкуляк в Ужгороде с пулевым ранением в плечо. Так говорят мои инсайдеры в самой клинике "Диамед", где сейчас его оперируют. Это единственная пуля, которая в него попала,
      – написал Глагола.

      мукачево стрілянина пашкуляк
      Артура Пашкуляка ранили в плечо

      Другой пострадавший – его охранник. Он находится в Мукачевской ЦРБ. По словам врачей, мужчина получил пулевое ранение таза. Сейчас он в реанимации, его состояние тяжелое. Однако пострадавший находится в сознании.

      Ранее о том, что ранили именно Пашкуляка, заявлял экс-нардеп Игорь Мосийчук. "Именно Артур Пашкуляк играл ключевую роль в кровавых разборках между бригадой Ланьо и бойцами "Правого сектора" в 2015 году", – написал Мосийчук.

      Стрельба в Мукачево: смотрите видео

      На видео заметно, как мужчина в красной куртке открыл стрельбу, прячась за стенами соседнего гаража.

      Мужчина открыл огонь в Мукачево: видео

      стрілянина
      На месте стрельбы работают правоохранители / Фото Мукачево.нет

       

      Что известно о перестрелке в 2015 году

      • Тогда в Мукачево Закарпатской области произошла смертельная перестрелка на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес". Конфликт возник между членами "Правого сектора" и людьми нардепа Михаила Ланьо. В городе объявили антитеррористическую операцию.
      • Впоследствии члена "Правого сектора" обвинили в совершении теракта, угрозе убийством, блокировании транспортных коммуникаций, умышленном причинении легких и тяжких телесных повреждений и других преступлениях. Ему грозит пожизненное заключение.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Стрельба в Мукачево Ланьо Михаил Иванович Постраждалі Стрельба Новости Закарпатья
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