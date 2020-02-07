13:29
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Стрілянина в Мукачеві: постраждалого пов'язують з екснардепом Ланьо – фото, відео

      691 Читать новость на русском
      У Мукачеві сталася стрілянина / mukachevo.net

      Вранці 7 лютого у Мукачеві, що на Закарпатті, сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок інциденту двоє людей постраждали, один з них – у важкому стані. Ймовірно, це Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо.

      Про ранковий інцидент у Мукачеві повідомляє місцеве видання "Мукачево.нет".

      Зверніть увагу: Невідомі влаштували гонитву та перестрілку з поліцією в Києві

      Приблизно о 10:00 жителі вулиці Сєченова почули звуки стрілянини. Згодом з’явилося відео з камери відеоспостереження.

      Стрілянина у Мукачеві: дивіться відео

      На ньому помітно, як чоловік у червоній куртці відкрив стрілянину, ховаючись спершу за стінами сусіднього гаража. У результаті інциденту постраждали двоє людей.

      Чоловік відкрив вогонь у Мукачеві: відео

      Згодом стало відомо, що чоловік, якого поранили у стрілянині в Мукачеві, перебуває у реанімації. За словами лікарів, його стан важкий. Однак постраждалий перебуває у свідомості.

      стрілянина
      Постраждалий перебуває у реанімації / Скріншот з відео

      На місці події працюють правоохоронці. Наразі офіційної інформації про стрілянину немає.

      стрілянина
      На місці стрілянини працюють правоохоронці / Фото "Мукачево.нет"

      Постраждалим у стрілянині став Артур Пашкуляк, якого пов’язують із нардепом 8-го скликання Михайлом Ланьо. Про це у телеграмі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

      Саме Артур Пашкуляк відігравав ключову роль б кривавих розбірках між бригадою Ланьо і бійцями "Правого сектора" у 2015 році,
      – написав Мосійчук.

      Що відомо про перестрілку у 2015 році

      • Тоді у Мукачеві Закарпатської області відбулася смертельна перестрілка на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес". Конфлікт виник між членами "Правого сектора" та людьми нардепа Михайла Ланьо. У місті оголосили антитерористичну операцію.
      • Згодом члена "Правого сектора" звинуватили у вчиненні теракту, погрозі вбивством, блокуванні транспортних комунікацій, умисному заподіянні легких та тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинах. Йому загрожує довічне ув'язнення.
      На ЧАЕС в реакторі знайшли грибок, який може стати ліками проти опромінення
      сьогодні
      4753
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кримінальні новини Новини України Ланьо Михайло Іванович Постраждалі Новини Закарпаття Стрілянина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:54 Соколова, Вітовська та Бородянський відреагували на мовний скандал в 1+1
      Надія Біленко 530
      сьогодні , 12:03 Український рекорд: золотовалютні резерви досягнули вершини 2012 року
      Злой Одессит 487
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      472
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      996
      сьогодні , 11:22 Україна зіграє ще 3 товариські матчі: хто стане суперником нашої збірної
      Ігор Саджениця 391
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук