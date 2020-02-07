Стрілянина в Мукачеві: постраждалого пов'язують з екснардепом Ланьо – фото, відео

Вранці 7 лютого у Мукачеві, що на Закарпатті, сталася стрілянина. Вогонь відкрив невідомий чоловік. Внаслідок інциденту двоє людей постраждали, один з них – у важкому стані. Ймовірно, це Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екснардепом Михайлом Ланьо.

Про ранковий інцидент у Мукачеві повідомляє місцеве видання "Мукачево.нет".

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Приблизно о 10:00 жителі вулиці Сєченова почули звуки стрілянини. Згодом з’явилося відео з камери відеоспостереження.

Стрілянина у Мукачеві: дивіться відео

На ньому помітно, як чоловік у червоній куртці відкрив стрілянину, ховаючись спершу за стінами сусіднього гаража. У результаті інциденту постраждали двоє людей.

Чоловік відкрив вогонь у Мукачеві: відео

Згодом стало відомо, що чоловік, якого поранили у стрілянині в Мукачеві, перебуває у реанімації. За словами лікарів, його стан важкий. Однак постраждалий перебуває у свідомості.



Постраждалий перебуває у реанімації / Скріншот з відео

На місці події працюють правоохоронці. Наразі офіційної інформації про стрілянину немає.



На місці стрілянини працюють правоохоронці / Фото "Мукачево.нет"

Постраждалим у стрілянині став Артур Пашкуляк, якого пов’язують із нардепом 8-го скликання Михайлом Ланьо. Про це у телеграмі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

Саме Артур Пашкуляк відігравав ключову роль б кривавих розбірках між бригадою Ланьо і бійцями "Правого сектора" у 2015 році,

– написав Мосійчук.

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