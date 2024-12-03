Екзаступнику голови Вищого господарського суду Ємельянову обрали запобіжний захід: що відомо
Печерський райсуд Києва 3 грудня обрав запобіжний захід адвокату та ексзаступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову. Його підозрюють у винесенні несправедливих судових рішень в обмін на хабарі.
Ємельянова триматимуть під вартою до 30 січня 2025 року без права на заставу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
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Що відомо про справу Ємельянова
Слідство звинувачує Артура Ємельянова в отриманні хабаря та участі у злочинній організації, до якої входили також його родичі, адвокати та працівники Вищого господарського суду.
Окрім цього, йому інкримінують отримання хабаря за рішення, яке він ухвалив у 2008 році на посаді судді господарського суду Донецької області.
Ємельянов, діючи умисно, за змовою і згодою з іншими учасниками організації, яка була організована колишнім головою Вищого господарського суду України для здійснення злочинів,
– повідомив прокурор Богдан Мазурук під час засідання суду.
Натомість сторона захисту Ємельянова заявила, що подаватиме апеляцію на рішення суду.
3 грудня Державне бюро розслідувань затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Чоловік побудував "бізнес" на судових рішеннях.