Під наркотиками збила жінку: ексдепутатка Київради Ар'єва постане перед судом

Ексдепутатку Київради Ярину Ар'єву судитимуть за вчинення ДТП у стані наркотичного сп'яніння. Вона збила жінку на пішохідному переході, завдавши їй важких травм.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що обвинувальний акт щодо ексдепутатки Київської міської ради вже скерували до суду. Її звинувачують у "вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння".

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Постраждала зазнала важких травм

У Києві 27 листопада 2022 року сталася ДТП за участю ексдепутатки Київради Ярини Ар'євої. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася проспектом Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження,

– мовиться у повідомленні.

За висновками експертів, причиною виникнення аварії є порушення підозрюваною вимог ПДР. Раніше їй призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.

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Ар'єва визнавала, що вживала марихуану

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що Ар'єва отримала висновки первинного медичного огляду безпосередньо на початку грудня, приїхавши в медичну установу.

Там їй повідомили про стан наркотичного сп'яніння. Вона цей факт не заперечувала. Ба більше, повідомила про те, що напередодні дійсно вживала марихуану, яку їй надала начебто її знайома, і під розпис отримала цей висновок медичного огляду,

– зауважила Максимець.

Речниця підсумувала, що твердження депутатки про те, що первинна експертиза нічого не виявила, – це абсолютна неправда.