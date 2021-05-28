Асад залишився при владі: ЄС не визнає результатів виборів у Сирії

У Сирії президент Башар Асад переобрався на четвертий термін. У Євросоюзі не вважають вибори легітимними, оскільки вони не були "ні чесними, ні вільними".

Офіційні результати виборів президента у Сирії – перемога Асада з результатом 95% голосів. Про те, що у Брюсселі нову каденцію Асада не визнаватимуть, повідомив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Раніше Президент ще на 7 років: диктатор Асад переміг на виборах у Сирії Глави МЗС Євросоюзу розкритикували вибори в Сирії Таке рішення ухвалили під час зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у Лісабоні. Раніше з різкою критикою процесу голосування виступили очільники МЗС Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії і США.



Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори поза рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємося до голосів сирійців, включно з голосами представників громадянського суспільства і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним,

– мовиться у заяві міністрів.

Голосування відбулось 26 травня

Зазначимо, що голосування за президента Сирії відбулось 26 травня. Обирали главу держави на двох третіх території Сирії – яка підконтрольна режиму Асада. Решта – підпорядковується повстанцям. Офіційні результати оголосили вже 28 травня.