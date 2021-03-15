Дружину Асада можуть позбавити громадянства Британії за підбурювання до терору

Поліція Лондона почала розслідування щодо Асми Асад – дружини президента Сирії Башара Асада. Її підозрюють у підбурюванні до терору і репресій проти сирійської опозиції.

Окрім причетності до військових злочинів у Сирії, Асму Асад запідозрили у діяльності, яка заохочує тероризм. І робила вона це начебто протягом 10 років війни у Сирії.

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Чому проти дружини Асад почали розслідування та що їй загрожує

Розслідування проти Асми Асад розпочав відділ військових злочинів Скотленд-Ярду. За підсумками його дружині сирійського президента загрожує судове переслідування, а також – позбавлення громадянства Великої Британії.

Ось як пояснили ситуацію в адвокатській фірмі Guernica 37, яка й ініціювала розслідування:

Від початку громадянської війни у Сирії тисячі людей у країні вбили, затримували, катували.

Учасників антиурядових протестів примусово тримають у спеціальних центрах, а там – знущаються з них.

Багато людей через ці знущання померли або зазнали важких травм.

При цьому Асма Асад неодноразово публічно підтримувала такі дії режиму. Її заяви можна трактувати як підбурювання до тероризму.

Хто така Асма Асад і чому вона має британський паспорт? Майбутня дружина сирійського президента народилася й виросла у Лондоні, тож має подвійне громадянство. Вищу освіту Асма Асад здобула в галузі комп'ютерних технологій і французької літератури також у Лондоні, там же й працювала – інвестиційною банкіркою.



У 2000 році жінка несподівано виїхала в Сирію, а там – познайомилася з лікарем-офтальмологом Башаром Асадом. Утім, заміж Асма вийшла вже за президента – Башар замінив на цьому посту свого батька Хафеза (той керував країною 30 років).



Станом на 2021 рік першій леді Сирії 45 років, у неї 3 дітей і велетенська бізнес-імперія.

Юристи розуміють, що дружина сирійського диктатора навряд чи з'явиться за повісткою до англійського суду. Однак– точно буде можна.почалася як місцевий прояв Арабської весни – хвилі антиурядових протестів, яка прокотилася по країнах арабського світу. Це сталося 13 березня 2011, тобто – рівно 10 років тому. У Лівії та Єгипті наслідком цього було повалення режимів, а от Башар Асад утримав владу – за підтримки Росії.

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