Астаф’єва виклала в мережу еротичний фотосет у прозорому платті (18+)
Українська співачка та зірка телебачення Даша Астаф’єва виклала у мережу серію нових відвертих світлин.
Знімки зірка опублікувала в Instagram.
На знімках Астаф’єва позує у прозорому платті на даху київського будинку, а також у сукні з відкритою спиною.
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До знімків зірка додали хештег "Воїни світла, воїни добра".
Джерело: 24 Канал
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