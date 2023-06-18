Злочинцем виявився Аліхан Мурадов, який мав проблеми з кредитом. Про це розповіли місцеві ЗМІ та телеграм-канали, повідомляє 24 Канал.

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"Благородна" мета злочинця

Оскільки вимоги злочинця були незрозумілими, правоохоронці не лише оточили фінансову установу, а й розпочали переговори. Також вони просили відпустити заручників, які перебували у будівлі.

Невідомий захопив заручників у відділенні банку в Астані, з ним ведуться переговори,

– повідомило МВС Казахстану.

Саме завдяки переговорам вдалося встановити, чого саме захотів 30 річний чоловік. За даними місцевих ЗМІ, він вимагає протягом трьох годин перевести всі активи організації дітям-інвалідам, незаможним та нужденним.

Правоохоронці проводять переговори з Аліханом: відео