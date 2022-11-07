Росія знову у вогні: в Астрахані загорілося судно – кадри з місця події

Схоже, що в Росії знову палять у недозволених місцях. Цього разу в Астрахані загорілося судно.

В Астрахані спалахнуло судно на заводі "Зірочка". У мережі оприлюднили кадри з місяця подій, повідомляє 24 канал.

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Росіяни знову курили у недозволених місцях

На місце пожежі виїхали 7 машин спецтехніки та бригада швидкої допомоги. Як повідомляють росЗМІ, займання ліквідувало 35 осіб.

Російське судно спалахнуло ввечері 7 листопада. Що стало причиною займання – наразі не відомо.



В Астрахані загорілося судно / Фото росЗМІ



Чергова пожежа в Росії / Фото росЗМІ

Нещодавні пожежі в Росії

Цікавий збіг – раніше українська розвідка повідомляла про те, що поставку дронів-камікадзе здійснюватимуть Каспійським морем до порту в Астрахані . Безпілотники надходитимуть у розібраному стані. Потім на території Росії їх перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".

У ніч на 5 листопада у російському місті Кострома сталася масштабна пожежа. Там спалахнуло місцеве кафе "Полігон" (яке також називають нічним клубом). У пожежі загинули щонайменше 13 людей. Підпал кафе вчинив окупант, який нещодавно повернувся з України.

За інформацією росЗМІ – це 23-річний військовослужбовець Станіслав Іонкін. Його вже заарештував суд. Чоловіка затримали 5 листопада, відразу після пожежі. Іонкін визнав свою провину.

Вночі 7 листопада в Омську спалили декілька автомобілів з літерами "Z" на вікнах. За словами місцевих мешканців, невідомі облили машини горючою рідиною близько 5 ранку на вулиці Кірова. Тепер транспорт не підлягає відновленню.

4 листопада мешканців Брянська перелякала потужна пожежа, яка спалахнула на околиці міста. Пожежа охопила якусь звичайну будівлю. Але вогонь був настільки сильним, що його могли побачити з інших кінців міста.

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