В Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку: є постраждалі

У російському місті Астрахань обвалився під'їзд у багатоквартирному будинку. Попередньо, це сталося внаслідок вибуху газу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про інцидент в Астрахані?

Російські служби повідомили, що на вулиці Ляхова в Астрахані обвалився під'їзд багатоквартирного житлового будинку.

Співробітники МНС Росії розбирають обвалені конструкції. Проводиться евакуація жителів та пошук можливих постраждалих,

– сказали рятувальники.

Обвалення під'їзду в Астрахані: дивіться відео очевидців

Відомо, що цей будинок був побудований у 1962 році. Він цегляний, має п’ять поверхів і три під'їзди, у ньому розташовані ветеринарна клініка та спортклуб. У 2020 році будинок був визнаний аварійним, але люди відселені не були.

Російські ЗМІ повідомляють про 3 постраждалих унаслідок обвалення під'їзду. За попередніми даними, інцидент стався внаслідок вибуху газу в будинку.

Нагадаємо, 25 липня У російському місті Саратов обвалилася багатоповерхівка через вибух газу. Через небезпеку повторного обвалу людей з будинку довелося евакуювати. Дорога біля багатоповерхівки була вкрита шматками будівельних конструкцій, вони впали також на припарковані авто.